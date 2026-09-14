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Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)

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Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)

Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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