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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK

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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654490
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK

Флеш-накопитель USB 2.0 Netac UA31. USB-флешка NETAC UA31 имеет полноценный классический USB 2.0 коннектор. Карта памяти, флешка USB 2.0 совместима с персональными компьютерами и ноутбуками, работающими на базе наиболее распространенных операционных систем. При подсоединении модели к интерфейсу распознавание внешнего хранилища происходит в автоматическом режиме, без необходимости инсталляции дополнительных программных драйверов. USB флеш накопитель оптимально подходит как для копирования и переноса данных, так и для их продолжительного хранения.



Теги товара: 16 Гб

Отзывы о товаре Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac UA31. USB-флешка NETAC UA31 имеет полноценный классический USB 2.0 коннектор. Карта памяти, флешка USB 2.0 совместима с персональными компьютерами и ноутбуками, работающими на базе наиболее распространенных операционных систем. При подсоединении модели к интерфейсу распознавание внешнего хранилища происходит в автоматическом режиме, без необходимости инсталляции дополнительных программных драйверов. USB флеш накопитель оптимально подходит как для копирования и переноса данных, так и для их продолжительного хранения.


Теги товара: 16 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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