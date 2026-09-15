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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL

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Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL - фото 1
Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL - фото 1
  • Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654489
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UA31 (NT03UA31N-016G-20BL) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac UA31 (NT03UA31N-016G-20BL) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.



Теги товара: 16 Гб

Отзывы о товаре Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UA31 (NT03UA31N-016G-20BL) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac UA31 (NT03UA31N-016G-20BL) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.


Теги товара: 16 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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