Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG
USB Flash Smartbuy пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 64 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб. 690 руб.153 руб. в СплитФлешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-кр...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-си...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическа...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20BL), USB2.0, голубая
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U352 16GB USB3.2 (NT03U352N-016G-32PN)
-
В наличииЦена 630 руб. 790 руб.158 руб. в СплитФлешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blu...
-
В наличииЦена 630 руб. 770 руб.158 руб. в СплитФлешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 bla...
-
В наличииЦена 630 руб. 790 руб.158 руб. в СплитФлешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1K USB2.0 bla...
-
В наличииЦена 630 руб. 850 руб.158 руб. в СплитФлешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 whi...
-
В наличииЦена 630 руб. 700 руб.158 руб. в СплитФлешка A-Data 32Gb C906 (AC906-32G-RBK) USB2.0 Black
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG