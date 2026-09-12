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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG

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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 2
Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 2
  • Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
640 руб.  940 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG
640 руб. -32%
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG

USB Flash Smartbuy пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 64 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 64 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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