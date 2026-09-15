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Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue

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Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 3
Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
алюминий
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
  • Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 2
  • Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 3
  • Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
630 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653170
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue

Подходит для хранения цифровых данных в школе, бизнесе или повседневного использования. Цифровые данные включают музыку, видео, фотографии, фильмы, руководства, программное обеспечение и т. д.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb Marvel M02 SP064GBUF3M02V1B, Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для хранения цифровых данных в школе, бизнесе или повседневного использования. Цифровые данные включают музыку, видео, фотографии, фильмы, руководства, программное обеспечение и т. д.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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