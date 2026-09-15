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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW

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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW

USB Flash Smartbuy Scout поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, благодаря которому скорости записи и чтения данных достигают показателей 40 Мбайт/сек и 100 Мбайт/сек соответственно. Для подключения к компьютеру, ноутбуку, телевизору или любому другому цифровому устройству модель использует штекер USB Type-A. Для его защиты от механических повреждений при хранении в комплектации предусмотрен колпачок. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в белый пластиковый корпус с размерами 54x20x9 мм. Объем свободной памяти равен 32 ГБ.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Scout поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, благодаря которому скорости записи и чтения данных достигают показателей 40 Мбайт/сек и 100 Мбайт/сек соответственно. Для подключения к компьютеру, ноутбуку, телевизору или любому другому цифровому устройству модель использует штекер USB Type-A. Для его защиты от механических повреждений при хранении в комплектации предусмотрен колпачок. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в белый пластиковый корпус с размерами 54x20x9 мм. Объем свободной памяти равен 32 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB032GB3SCW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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