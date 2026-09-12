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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W

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Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
620 руб.  910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654547
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W

USB Flash Smartbuy Clue в белом корпусе обладает размерами 55.6x18x8.7 мм и предусматривает отверстие на корпусе, благодаря которому она сможет стать заменой брелока на связке с ключами и сможет сопровождать пользователя в любой ситуации. Объем свободной памяти равен 64 ГБ, его можно занять важными файлами различных форматов. Подключить память USB Flash Smartbuy Clue к любому компьютеру или ноутбуку для обмена данными позволит штекер USB Type-A. При хранении он будет защищен от механических повреждений комплектным колпачком.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB White SB64GBCLU-W




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Clue в белом корпусе обладает размерами 55.6x18x8.7 мм и предусматривает отверстие на корпусе, благодаря которому она сможет стать заменой брелока на связке с ключами и сможет сопровождать пользователя в любой ситуации. Объем свободной памяти равен 64 ГБ, его можно занять важными файлами различных форматов. Подключить память USB Flash Smartbuy Clue к любому компьютеру или ноутбуку для обмена данными позволит штекер USB Type-A. При хранении он будет защищен от механических повреждений комплектным колпачком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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