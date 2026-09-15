Top.Mail.Ru
Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 1
Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 2
Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 1
  • Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 2
  • Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
650 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569335
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый

Стильный USB флэш-накопитель UV210, выпускаемый в безупречно изготовленном цельном корпусе из цинкового сплава с металлизированным покрытием, гарантирует долговечность и простоту использования. Благодаря точной подгонке деталей, бесколпачковой конструкции и наличию большого отверстия для шнурка, накопитель UV210 является очень удобным в использовании, элегантным профессиональным изделием. Эстетичный дизайн, компактность и удобство в переноске делают этот USB-накопитель модной и стильной принадлежностью вашей повседневной жизни!

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Стильный USB флэш-накопитель UV210, выпускаемый в безупречно изготовленном цельном корпусе из цинкового сплава с металлизированным покрытием, гарантирует долговечность и простоту использования. Благодаря точной подгонке деталей, бесколпачковой конструкции и наличию большого отверстия для шнурка, накопитель UV210 является очень удобным в использовании, элегантным профессиональным изделием. Эстетичный дизайн, компактность и удобство в переноске делают этот USB-накопитель модной и стильной принадлежностью вашей повседневной жизни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV210 32Gb (AUV210-32G-RGD) USB2.0 золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...