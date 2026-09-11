Флешка Netac U505 128Gb <NT03U505N-128G-30BK>, USB3.0

Флешка Netac U505 128Gb
, USB3.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 519024
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U505 128Gb
, USB3.0
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
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Бренд
Тип товара
Флешки
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Купить Флешка Netac U505 128Gb
, USB3.0 - по цене 1490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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, USB3.0