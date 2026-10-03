Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
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Характеристики
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
Флеш-накропитель USB Transcend Jetflash 700 64Гб – это современный портативный накопитель, позволяющий иметь постоянный доступ к необходимой вам информации. Эргономичный корпус девайса сделан из прочного черного пластика, съемный колпачок надежно защищает разъем от внешних воздействий, минимизируя риск поломки. Высокая скорость и стабильное качество передачи данных обеспечивается самым современным интерфейсом USB 3.0. Флешка USB Transcend Jetflash 700 имеет доступный объем памяти 64 Гб, что позволяет использовать ее не только для оперативного копирования данных, но и для хранения больших объемом информации самого разного рода – от текстовых файлов до фотографий и музыки. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на изделие, что подтверждает самое высокое качество этого цифрового девайса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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