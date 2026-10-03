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Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный

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Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - фото 1
Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - фото 1
  • Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 94049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный

Флеш-накропитель USB Transcend Jetflash 700 64Гб – это современный портативный накопитель, позволяющий иметь постоянный доступ к необходимой вам информации. Эргономичный корпус девайса сделан из прочного черного пластика, съемный колпачок надежно защищает разъем от внешних воздействий, минимизируя риск поломки. Высокая скорость и стабильное качество передачи данных обеспечивается самым современным интерфейсом USB 3.0. Флешка USB Transcend Jetflash 700 имеет доступный объем памяти 64 Гб, что позволяет использовать ее не только для оперативного копирования данных, но и для хранения больших объемом информации самого разного рода – от текстовых файлов до фотографий и музыки. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на изделие, что подтверждает самое высокое качество этого цифрового девайса.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накропитель USB Transcend Jetflash 700 64Гб – это современный портативный накопитель, позволяющий иметь постоянный доступ к необходимой вам информации. Эргономичный корпус девайса сделан из прочного черного пластика, съемный колпачок надежно защищает разъем от внешних воздействий, минимизируя риск поломки. Высокая скорость и стабильное качество передачи данных обеспечивается самым современным интерфейсом USB 3.0. Флешка USB Transcend Jetflash 700 имеет доступный объем памяти 64 Гб, что позволяет использовать ее не только для оперативного копирования данных, но и для хранения больших объемом информации самого разного рода – от текстовых файлов до фотографий и музыки. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на изделие, что подтверждает самое высокое качество этого цифрового девайса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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