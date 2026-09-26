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Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0

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Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 1
Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 2
Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 1
  • Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 2
  • Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426346
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флеш-накопитель
Цвет
cеребристый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0

Накопитель USB 3.0 128Гб Netac U352 (NT03U352N-128G-30PN), незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U352 (NT03U352N-128G-30PN) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл делают U352 (NT03U352N-128G-30PN) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флеш-накопитель
Цвет
cеребристый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель USB 3.0 128Гб Netac U352 (NT03U352N-128G-30PN), незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U352 (NT03U352N-128G-30PN) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл делают U352 (NT03U352N-128G-30PN) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
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Отзывы


Флешка Netac U352 128Gb (NT03U352N-128G-30PN) USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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