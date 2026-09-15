Флешка SanDisk 64GB (SDDDC3-064G-G46) USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 496592
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка SanDisk 64GB (SDDDC3-064G-G46) USB-C
Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка SanDisk 64GB (SDDDC3-064G-G46) USB-C – стоимость товара 1750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk 64GB (SDDDC3-064G-G46) USB-C