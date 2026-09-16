Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL)
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 723397
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL)
Флешка Netac с выдвижным разъёмом — это сочетание компактности и продуманной защиты. Пластиковый корпус делает её лёгкой и удобной для ежедневного использования, а выдвижной механизм помогает избежать случайных повреждений разъёма. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, чтобы даже большой объём — 126 Гб — перемещался за считанные минуты. Интерфейс USB Type A позволяет подключать накопитель к большинству компьютеров и ноутбуков. Удобный вариант для хранения и быстрой транспортировки коллекций фото, видео и важных документов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флешка Netac с выдвижным разъёмом — это сочетание компактности и продуманной защиты. Пластиковый корпус делает её лёгкой и удобной для ежедневного использования, а выдвижной механизм помогает избежать случайных повреждений разъёма. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, чтобы даже большой объём — 126 Гб — перемещался за считанные минуты. Интерфейс USB Type A позволяет подключать накопитель к большинству компьютеров и ноутбуков. Удобный вариант для хранения и быстрой транспортировки коллекций фото, видео и важных документов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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