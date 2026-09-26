Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий
Память USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] – компактный флеш-накопитель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Устройство, объем которого равен внушительным 64 Гб, подходит для решения задач любого уровня сложности. Накопитель можно задействовать не только при перемещении данных, но и для резервного копирования. Накопитель USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] имеет выдвижную конструкцию. Разработчиками был предусмотрен светодиодный индикатор. Подключить устройство можно к любому оборудованию, в оснащение которого входит порт USB Type-A. Поддерживаемый интерфейс – USB 3.2 Gen 1. Модель имеет габаритные размеры 69.6x20.9x8.9 мм. Масса накопителя, равная 12 г, не создаст сложностей в процессе эксплуатации. Упаковка памяти – блистер.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
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