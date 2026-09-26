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Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий

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Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий - фото 1
Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
  • Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий - фото 1
  • Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260284
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
80

Описание товара Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий

Память USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] – компактный флеш-накопитель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Устройство, объем которого равен внушительным 64 Гб, подходит для решения задач любого уровня сложности. Накопитель можно задействовать не только при перемещении данных, но и для резервного копирования. Накопитель USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] имеет выдвижную конструкцию. Разработчиками был предусмотрен светодиодный индикатор. Подключить устройство можно к любому оборудованию, в оснащение которого входит порт USB Type-A. Поддерживаемый интерфейс – USB 3.2 Gen 1. Модель имеет габаритные размеры 69.6x20.9x8.9 мм. Масса накопителя, равная 12 г, не создаст сложностей в процессе эксплуатации. Упаковка памяти – блистер.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] – компактный флеш-накопитель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Устройство, объем которого равен внушительным 64 Гб, подходит для решения задач любого уровня сложности. Накопитель можно задействовать не только при перемещении данных, но и для резервного копирования. Накопитель USB Flash Transcend JetFlash 760 [TS64GJF760] имеет выдвижную конструкцию. Разработчиками был предусмотрен светодиодный индикатор. Подключить устройство можно к любому оборудованию, в оснащение которого входит порт USB Type-A. Поддерживаемый интерфейс – USB 3.2 Gen 1. Модель имеет габаритные размеры 69.6x20.9x8.9 мм. Масса накопителя, равная 12 г, не создаст сложностей в процессе эксплуатации. Упаковка памяти – блистер.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
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