Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный
Накопитель DataTraveler Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флэшка за свой прайс. Многие пишут про медленную скорость... Я брал для музыки в авто. Проверил, прокатился - на скорость не влияет ;)
Достоинства:
Комментарий:
как жаль, что здесь часто выдают правду за ложь в купленных отзывах низкосортная реплика
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришли упаковка красиво главный скорость 3.2 за такую сумму вообще норм рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, работает нормально. скоростью не блещет
Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флэшка за свой прайс. Многие пишут про медленную скорость... Я брал для музыки в авто. Проверил, прокатился - на скорость не влияет ;)
Достоинства:
Комментарий:
как жаль, что здесь часто выдают правду за ложь в купленных отзывах низкосортная реплика
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришли упаковка красиво главный скорость 3.2 за такую сумму вообще норм рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, работает нормально. скоростью не блещет