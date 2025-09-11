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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный

4 Отзывы
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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 1
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 2
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 1
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 2
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421423
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный

Накопитель DataTraveler Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный

Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флэшка за свой прайс. Многие пишут про медленную скорость... Я брал для музыки в авто. Проверил, прокатился - на скорость не влияет ;)
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
как жаль, что здесь часто выдают правду за ложь в купленных отзывах низкосортная реплика
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Мальвина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришли упаковка красиво главный скорость 3.2 за такую сумму вообще норм рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, работает нормально. скоростью не блещет



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель DataTraveler Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флэшка за свой прайс. Многие пишут про медленную скорость... Я брал для музыки в авто. Проверил, прокатился - на скорость не влияет ;)
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
как жаль, что здесь часто выдают правду за ложь в купленных отзывах низкосортная реплика
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Мальвина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришли упаковка красиво главный скорость 3.2 за такую сумму вообще норм рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, работает нормально. скоростью не блещет


Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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