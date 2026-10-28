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Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный

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Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 1
Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 2
Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 3
Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 1
  • Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 2
  • Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 3
  • Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569341
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
Особенности
монолит с колпачком
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный

Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] — это компактное портативное устройство, благодаря которому вы легко сможете хранить и переносить различные файлы с собой. Емкость данной модели составляет 128 ГБ, что позволяет легко разместить на накопителе, например, большую коллекцию фотографий, фильмов или музыки. В основе устройства используются первоклассные компоненты и передовые технологии записи и хранения данных, что вкупе с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, используемым для подключения, обеспечит высокую скорость записи и чтения. Отличительной особенностью модели является поддержка 256-битного аппаратного шифрования AES, что обеспечит высокую надежность для информации, хранящейся на накопителе. Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] выполнена в компактном и легком корпусе с лаконичным дизайном. Модель имеет классическую конструкцию с прозрачным колпачком, надежно защищающим коннектор от различных воздействий. Для удобства переноски предусмотрено отверстие для крепления ремешка. Память USB Flash Silicon Power B02 совместима с различными версиями ОС Windows, Mac OS и Linux.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
Особенности
монолит с колпачком
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] — это компактное портативное устройство, благодаря которому вы легко сможете хранить и переносить различные файлы с собой. Емкость данной модели составляет 128 ГБ, что позволяет легко разместить на накопителе, например, большую коллекцию фотографий, фильмов или музыки. В основе устройства используются первоклассные компоненты и передовые технологии записи и хранения данных, что вкупе с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, используемым для подключения, обеспечит высокую скорость записи и чтения. Отличительной особенностью модели является поддержка 256-битного аппаратного шифрования AES, что обеспечит высокую надежность для информации, хранящейся на накопителе. Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] выполнена в компактном и легком корпусе с лаконичным дизайном. Модель имеет классическую конструкцию с прозрачным колпачком, надежно защищающим коннектор от различных воздействий. Для удобства переноски предусмотрено отверстие для крепления ремешка. Память USB Flash Silicon Power B02 совместима с различными версиями ОС Windows, Mac OS и Linux.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
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