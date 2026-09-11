Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576225
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х1
Вес, г.
38
Описание товара Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C
Флэш-накопитель с разъемом подключения Type-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет . Накопитель позволяет в считанные секунды переносить большие файлы через интерфейс USB 3.1 со скоростью чтения до 300 MБ/с. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Этот накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Флэш-накопитель с разъемом подключения Type-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет . Накопитель позволяет в считанные секунды переносить большие файлы через интерфейс USB 3.1 со скоростью чтения до 300 MБ/с. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Этот накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка Samsung MUF-128DA/APC 128Gb (MUF-128DA/APC), USB3.1 Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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