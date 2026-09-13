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Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black

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Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black - фото 1
Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black - фото 1
  • Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719005
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Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black

Флешка Netac на 256 Гб станет незаменимым помощником для хранения и переноса больших объёмов данных. Благодаря поддержке сразу двух интерфейсов — USB Type C и USB Type A — она легко подключается как к ноутбуку, так и к смартфону или современному ПК. Скоростной стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную передачу файлов — пересылать фото, видео и документы теперь можно за считаные секунды. Прочный корпус из пластика и металла гарантирует долговечность и защиту ваших данных каждый день.

Отзывы о товаре Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black




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Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac на 256 Гб станет незаменимым помощником для хранения и переноса больших объёмов данных. Благодаря поддержке сразу двух интерфейсов — USB Type C и USB Type A — она легко подключается как к ноутбуку, так и к смартфону или современному ПК. Скоростной стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную передачу файлов — пересылать фото, видео и документы теперь можно за считаные секунды. Прочный корпус из пластика и металла гарантирует долговечность и защиту ваших данных каждый день.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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