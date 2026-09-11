Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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