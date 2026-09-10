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Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0

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Флешка 32Gb SmartBuy Crown white USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
530 руб.  970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326518
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0

В дизайне SmartBuy Crown - простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
В дизайне SmartBuy Crown - простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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