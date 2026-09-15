Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%460 руб. 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654500
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW
Флеш накопитель SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш накопитель SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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