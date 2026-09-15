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Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW

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Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 1
Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 2
Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 3
Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 1
  • Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 2
  • Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 3
  • Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
460 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654500
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW

Флеш накопитель SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш накопитель SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 16Gb SmartBuy Scout White SB016GB2SCW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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