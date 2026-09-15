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Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s

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Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 1
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 2
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 3
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 4
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
  • Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 1
  • Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 2
  • Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 3
  • Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 4
  • Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
110

Описание товара Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s

USB-флеш накопитель Netac US5 оснащен двумя популярными разъемами - USB-A и USB-C, которые приспособлены для высокоскоростной передачи данных со смартфонов, планшетных ПК, ноутбуков, телевизоров и других устройств. Компактный и быстрый: Netac US5 изготовлен из современных компонентов, обеспечивающих высокую надежность и компактный размер накопителя по сравнению с обычными SSD-хранилищами. Корпус устройства выполнен из высокопрочного цинкового сплава, надежно защищающего электронную начинку от механических повреждений. Высокая скорость передачи данных: Поддержка самого современного стандарта USB 3.2 Gen 2 - это высочайшая скорость передачи данных вплоть до 550 МБ/сек

Отзывы о товаре Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флеш накопитель Netac US5 оснащен двумя популярными разъемами - USB-A и USB-C, которые приспособлены для высокоскоростной передачи данных со смартфонов, планшетных ПК, ноутбуков, телевизоров и других устройств. Компактный и быстрый: Netac US5 изготовлен из современных компонентов, обеспечивающих высокую надежность и компактный размер накопителя по сравнению с обычными SSD-хранилищами. Корпус устройства выполнен из высокопрочного цинкового сплава, надежно защищающего электронную начинку от механических повреждений. Высокая скорость передачи данных: Поддержка самого современного стандарта USB 3.2 Gen 2 - это высочайшая скорость передачи данных вплоть до 550 МБ/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - стоимость товара 2860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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