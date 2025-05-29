Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 256GB (SDDDC2-256G-G46) USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260281
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 256GB (SDDDC2-256G-G46) USB Type-C
SanDisk Ultra Dual SDDDC2-256G-G46- флеш- накопитель, который пригодится каждому современному человеку. Можно без труда освободить место на смартфоне или быстро передавать файлы между устройствами благодаря высокой скорости USB 3.1, достигающей 150 МБ/с. Благодаря наличию двустороннего разъема USB типа C и традиционного разъема USB флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual типа C дает возможность быстро и удобно перемещать файлы между смартфонами, планшетами и компьютерами. Кроме того, приложение SanDisk Memory Zone для Android поможет управлять памятью устройства и хранимыми данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
SanDisk Ultra Dual SDDDC2-256G-G46- флеш- накопитель, который пригодится каждому современному человеку. Можно без труда освободить место на смартфоне или быстро передавать файлы между устройствами благодаря высокой скорости USB 3.1, достигающей 150 МБ/с. Благодаря наличию двустороннего разъема USB типа C и традиционного разъема USB флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual типа C дает возможность быстро и удобно перемещать файлы между смартфонами, планшетами и компьютерами. Кроме того, приложение SanDisk Memory Zone для Android поможет управлять памятью устройства и хранимыми данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, быстро все копируется, даже большие файлы, при работе нагревается, не критично, рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Хотела скинуть на нее массу фото и видео, но через приложение получается эти видео на телефоне уже должны быть в папке. А так шустрая и мощная! Красивая по дизайну )
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, аккуратная, тяжеленькая. Металлическая. Объем - как и указано. Скорость супер, высокая. В Iphone 15 pro max - флешку видно в приложении Файлы, отлично всё. Перекидывать можно туда фото, видео. Минус звезда за то, что флешка сильно греется при работе - прям горячая, а не просто теплая. И люфтит неприятно, гремит. На видео записала. И жаль что не закрываются никак порты, мусор будет попадать( Надеюсь качество не подведет и на функционале и надежности эти минусы не отразятся!
Достоинства:
Комментарий:
Купил, чтобы попробовать Линукс. Залил образ Fedora KDE Live руфусом с persistence разделом на все свободное место, загрузился с нее, урезал persistence раздел через KDE Partition Manager, свободное место использовал для установки полноценной версии на ту же самую флешку. Пробуйте, ChatGPT вам поможет. С телефоном на Android накопитель тоже работает. Флешка 5 из 5, Fedora KDE 10 из 5.
Достоинства:
Комментарий:
по сравнению с моей флешкой от Кингстон у которой скорость записи плавала от 0 до 15мб, то тут флешка греется, но это объясняется очень хорошей скоростью записи и чтения
Достоинства:
Комментарий:
На деле там не 256 Гб. а 233 Гб. в целом норм флешка.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, скорость как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Флешка топ. Скорость соответствует заявленной. Нагревается достаточно сильно, но вроде как так и должно быть. Рад, что выбрал именно ее. Губа у меня не дура
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. На день только вроде дольше шла. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта памяти. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Флешка на 256 ГБ отличная. Единственное, на запись очень уверенно высокая для не SSD-диска скорость (стабильно 70 МБ/с, а иногда и до 140 МБ/с), а на чтение почему-то идет волнами по синусоиде - то поднимаясь, то опускаясь. Обычно бывает наоборот. Но время покажет чего продукт стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, работает довольно быстро. Удобно. Металлическая, правда греется при интенсивной работе, но быстро остывает. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, но греется конечно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Макбук флешку видит Нагревается капец..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. Сразу работает и с телефоном РОСО Х6, и Windows 10, причем довольно шустро. ПО, что на флешке, не устанавливал. Скорости не замерял, мне этого достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки такое себе, пользоваться мало особо сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
все работает но очень сильно греется
Достоинства:
Комментарий:
Греется. Кроме этого норм. Быстрая, железная.
Достоинства:
Комментарий:
Ёмкость почти соответствует. Скоростная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, отличная скорость.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо - товар, доставка. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Греется!С телефоном работает. Заказывал на 256 - по факту 232
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, крепкая, удобная. Изначально была отформатирована в FAT32, доступной ёмкостью 232 ГБ. При копировании со смартфона на эту флешку 150 ГБ видеофайлов, средняя скорость записи составила 25 МБ/с. Нагрев флешки при работе небольшой. Универсальный флеш-накопитель - понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. Хотя и нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, своим характеристикам соответствует. работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне рекомендую. Купил на замену старой USB 3. А то скорости растут и объёмы тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, флешка летает, хотя на моем древнем компе скорость не поднималась выше 30мб/с. Чтобы пользоваться данной флешкой на 100% необходим комп с поддержкой usb3.2. Всем счастья!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Замерял по Type-C 3.2 gen 2. Греется не хило (аж касаться больно после долгого копирования)
Достоинства:
Комментарий:
Флешка нормальная, 160 Гб закачал за 2 часа на usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. Маленькая и удобная. Может немного нагреваться, но не критично. Скорость нормальная (может в определенных условиях будет как в описании) и ошибок 0. Система: FAT32, но можно легко поменять
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 256GB (SDDDC2-256G-G46) USB Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 256GB (SDDDC2-256G-G46) USB Type-C
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, быстро все копируется, даже большие файлы, при работе нагревается, не критично, рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Хотела скинуть на нее массу фото и видео, но через приложение получается эти видео на телефоне уже должны быть в папке. А так шустрая и мощная! Красивая по дизайну )
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, аккуратная, тяжеленькая. Металлическая. Объем - как и указано. Скорость супер, высокая. В Iphone 15 pro max - флешку видно в приложении Файлы, отлично всё. Перекидывать можно туда фото, видео. Минус звезда за то, что флешка сильно греется при работе - прям горячая, а не просто теплая. И люфтит неприятно, гремит. На видео записала. И жаль что не закрываются никак порты, мусор будет попадать( Надеюсь качество не подведет и на функционале и надежности эти минусы не отразятся!
Достоинства:
Комментарий:
Купил, чтобы попробовать Линукс. Залил образ Fedora KDE Live руфусом с persistence разделом на все свободное место, загрузился с нее, урезал persistence раздел через KDE Partition Manager, свободное место использовал для установки полноценной версии на ту же самую флешку. Пробуйте, ChatGPT вам поможет. С телефоном на Android накопитель тоже работает. Флешка 5 из 5, Fedora KDE 10 из 5.
Достоинства:
Комментарий:
по сравнению с моей флешкой от Кингстон у которой скорость записи плавала от 0 до 15мб, то тут флешка греется, но это объясняется очень хорошей скоростью записи и чтения
Достоинства:
Комментарий:
На деле там не 256 Гб. а 233 Гб. в целом норм флешка.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, скорость как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Флешка топ. Скорость соответствует заявленной. Нагревается достаточно сильно, но вроде как так и должно быть. Рад, что выбрал именно ее. Губа у меня не дура
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. На день только вроде дольше шла. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта памяти. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Флешка на 256 ГБ отличная. Единственное, на запись очень уверенно высокая для не SSD-диска скорость (стабильно 70 МБ/с, а иногда и до 140 МБ/с), а на чтение почему-то идет волнами по синусоиде - то поднимаясь, то опускаясь. Обычно бывает наоборот. Но время покажет чего продукт стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, работает довольно быстро. Удобно. Металлическая, правда греется при интенсивной работе, но быстро остывает. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, но греется конечно хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Макбук флешку видит Нагревается капец..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо. Сразу работает и с телефоном РОСО Х6, и Windows 10, причем довольно шустро. ПО, что на флешке, не устанавливал. Скорости не замерял, мне этого достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
качество сборки такое себе, пользоваться мало особо сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
все работает но очень сильно греется
Достоинства:
Комментарий:
Греется. Кроме этого норм. Быстрая, железная.
Достоинства:
Комментарий:
Ёмкость почти соответствует. Скоростная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, отличная скорость.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо - товар, доставка. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Греется!С телефоном работает. Заказывал на 256 - по факту 232
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, крепкая, удобная. Изначально была отформатирована в FAT32, доступной ёмкостью 232 ГБ. При копировании со смартфона на эту флешку 150 ГБ видеофайлов, средняя скорость записи составила 25 МБ/с. Нагрев флешки при работе небольшой. Универсальный флеш-накопитель - понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. Хотя и нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, своим характеристикам соответствует. работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне рекомендую. Купил на замену старой USB 3. А то скорости растут и объёмы тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, флешка летает, хотя на моем древнем компе скорость не поднималась выше 30мб/с. Чтобы пользоваться данной флешкой на 100% необходим комп с поддержкой usb3.2. Всем счастья!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Замерял по Type-C 3.2 gen 2. Греется не хило (аж касаться больно после долгого копирования)
Достоинства:
Комментарий:
Флешка нормальная, 160 Гб закачал за 2 часа на usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Флешка отличная. Маленькая и удобная. Может немного нагреваться, но не критично. Скорость нормальная (может в определенных условиях будет как в описании) и ошибок 0. Система: FAT32, но можно легко поменять