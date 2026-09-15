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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
220
Скорость записи данных, МБ/с
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB
USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность. Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.
USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность. Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.
Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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