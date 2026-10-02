Флешка Transcend JetFlash 790 16Gb
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 213107
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х11
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790 16Gb
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Флешка Transcend JetFlash 790 16Gb - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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