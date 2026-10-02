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Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный

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Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный
1 150 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
19

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный

Флеш-накопитель - компактное, но чрезвычайно необходимое в быту приспособление. Перенос данных с рабочего ПК на домашний или наоборот. Резервное копирование данных. Поход в гости c горсткой фильмов или свежими фото, сделанными во время отпуска. Вот лишь малый перечень тех жизненных ситуаций, в ходе которых флеш-накопитель сумеет оказать вам непосильную помощь. Выбирая подобного рода девайс, нужно обращать внимание не только на дизайн и объем, но еще и на фирму-производитель. Ведь, как известно, дешевая продукция малоизвестных брендов может в одночасье сглючить и удалить бесценную информацию, имеющуюся лишь в единичном экземпляре. К счастью, все это не относится к компании SanDisk, продукция которой уже много лет представлена на рынке и за это время успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель - компактное, но чрезвычайно необходимое в быту приспособление. Перенос данных с рабочего ПК на домашний или наоборот. Резервное копирование данных. Поход в гости c горсткой фильмов или свежими фото, сделанными во время отпуска. Вот лишь малый перечень тех жизненных ситуаций, в ходе которых флеш-накопитель сумеет оказать вам непосильную помощь. Выбирая подобного рода девайс, нужно обращать внимание не только на дизайн и объем, но еще и на фирму-производитель. Ведь, как известно, дешевая продукция малоизвестных брендов может в одночасье сглючить и удалить бесценную информацию, имеющуюся лишь в единичном экземпляре. К счастью, все это не относится к компании SanDisk, продукция которой уже много лет представлена на рынке и за это время успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный - стоимость товара 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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