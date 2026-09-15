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Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46)

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Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 1
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 2
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 3
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 4
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 5
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 1
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 2
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 3
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 4
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 5
  • Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46)

USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46) - по цене 1190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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