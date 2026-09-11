Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac 8 ГБ UA31 ( NT03UA31N-008G-20PK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.
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