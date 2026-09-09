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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue

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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
640 руб.  790 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue
640 руб. -19%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue

Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, Helios 101позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
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Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, Helios 101позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blue - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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