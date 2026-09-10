Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut USB 2.0 16GB Silver (SB16GBVC-S)
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] - компактное решение для хранения виртуальной информации, которая должна всегда находиться при пользователе. На эту флешку вы сможете записать документы, сканы, установщики программ и многое другое, доступ к чему может потребоваться в любую минуту. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, выполненного из качественного металла. Этот материал защитит хрупкую аппаратную часть устройства от разнообразных механических повреждений. USB-интерфейс также защищен от физических воздействий прозрачным пластиковым колпачком. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB16GBVC-S] имеет внушительный объем свободной памяти - 16 ГБ. Такого объема пользователю хватит для хранения многочисленных установщиков разнообразного софта, тысяч электронных документов, любимого плейлиста, нескольких фильмов и др. Стандарт USB - 2.0, поэтому у вас не возникнет проблем с синхронизацией флешки с вашим компьютером или ноутбуком. Для подключения накопителя данных не требуется предварительная установка специального софта.
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