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Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный

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Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197808
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный

Легкая и малогабаритная флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 имеет заявленный объем памяти в 16 Гб и выполнена в классическом черном цвете. Флеш-диск имеет прочный пластиковый корпус и плотно закрывающийся колпачок, защищающие устройство от механического воздействия. Стандартный интерфейс USB2.0 предоставляет возможность выполнять операции с мультимедийными документами, поддерживая при этом оптимальную скорость записи и чтения файлов. Классическая технология позволяет работать с операционными системами Windows, MacOS и Linux. Флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 оснащена LED-индикатором активности, который сообщает, когда флеш-карта готова к эксплуатации. Данное устройство отличается высоким качеством, работоспособностью и имеет пожизненную гарантию от производителя.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Легкая и малогабаритная флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 имеет заявленный объем памяти в 16 Гб и выполнена в классическом черном цвете. Флеш-диск имеет прочный пластиковый корпус и плотно закрывающийся колпачок, защищающие устройство от механического воздействия. Стандартный интерфейс USB2.0 предоставляет возможность выполнять операции с мультимедийными документами, поддерживая при этом оптимальную скорость записи и чтения файлов. Классическая технология позволяет работать с операционными системами Windows, MacOS и Linux. Флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 оснащена LED-индикатором активности, который сообщает, когда флеш-карта готова к эксплуатации. Данное устройство отличается высоким качеством, работоспособностью и имеет пожизненную гарантию от производителя.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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