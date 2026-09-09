Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный
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Характеристики
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 350 16GB черный
Легкая и малогабаритная флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 имеет заявленный объем памяти в 16 Гб и выполнена в классическом черном цвете. Флеш-диск имеет прочный пластиковый корпус и плотно закрывающийся колпачок, защищающие устройство от механического воздействия. Стандартный интерфейс USB2.0 предоставляет возможность выполнять операции с мультимедийными документами, поддерживая при этом оптимальную скорость записи и чтения файлов. Классическая технология позволяет работать с операционными системами Windows, MacOS и Linux. Флешка USB TRANSCEND Jetflash 350 оснащена LED-индикатором активности, который сообщает, когда флеш-карта готова к эксплуатации. Данное устройство отличается высоким качеством, работоспособностью и имеет пожизненную гарантию от производителя.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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