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Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black

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Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black - фото 1
Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
35
  • Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black - фото 1
  • Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black
1 270 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
24

Описание товара Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
35
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 128Gb UV128 (AUV128-128G-RBE) USB3.0 Black - этот товар вы можете купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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