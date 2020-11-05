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Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K)

Артикул: 229346
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K) - фото 2
470 руб. 
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Артикул: 229346
В наличии
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БрендSmartBuy
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб4
Размеры (ШxДxТ)18x58x9 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветчерный
Корпус USB-накопителя Glossy сделан из прозрачного пластика с белой полоской, проходящей между корпусом и колпачком. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка — с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.


Теги товара: 4 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 4GB Glossy series Black (SB4GBGS-K) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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