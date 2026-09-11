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Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1

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Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A, USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
15
  • Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542754
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
корпус поворотный (флип)
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A, USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1

Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] – флеш-накопитель, обладающий поддержкой стандарта OTG. Данная технология позволяет накопителю подключаться к OTG-совместимым мобильным устройствам – смартфонам и планшетам. Такое подсоединение выполняется посредством разъема USB Type-C. Есть в составе накопителя и наиболее широко распространенный USB-разъем – Type-A. USB-портами этого вида оснащаются не только компьютеры, но и другая техника, например – телевизоры и автомагнитолы. Значительный (256 ГБ) объем накопителя делает его удобным при работе с большими массивами данных, например – видео и фото. Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] отличается чрезвычайно высокой (до 200 МБ/с) скоростью чтения. Максимальная скорость записи – 15 МБ/с. Накопитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1. Пропускная способность такого USB-подключения (5 Гбит/с) более чем втрое выше пиковой скорости чтения, обеспечиваемой устройством. Обратная совместимость позволяет накопителю взаимодействовать с USB-портами предыдущих версий.

Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
корпус поворотный (флип)
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A, USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Развернуть
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Описание
Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] – флеш-накопитель, обладающий поддержкой стандарта OTG. Данная технология позволяет накопителю подключаться к OTG-совместимым мобильным устройствам – смартфонам и планшетам. Такое подсоединение выполняется посредством разъема USB Type-C. Есть в составе накопителя и наиболее широко распространенный USB-разъем – Type-A. USB-портами этого вида оснащаются не только компьютеры, но и другая техника, например – телевизоры и автомагнитолы. Значительный (256 ГБ) объем накопителя делает его удобным при работе с большими массивами данных, например – видео и фото. Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] отличается чрезвычайно высокой (до 200 МБ/с) скоростью чтения. Максимальная скорость записи – 15 МБ/с. Накопитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1. Пропускная способность такого USB-подключения (5 Гбит/с) более чем втрое выше пиковой скорости чтения, обеспечиваемой устройством. Обратная совместимость позволяет накопителю взаимодействовать с USB-портами предыдущих версий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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