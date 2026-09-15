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Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

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Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653083
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Особенности
разъём - USB А
Цвет
белый, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

A-DATA Flash Drive 128GB UV320, USB 3.2, белый/зеленый



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Особенности
разъём - USB А
Цвет
белый, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Описание
A-DATA Flash Drive 128GB UV320, USB 3.2, белый/зеленый


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-DATA 128GB (AUV320-128G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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