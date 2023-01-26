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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1

1 Отзывы
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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412617
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
60

Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1

Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1

26.01.2023
Владимир

Достоинства:
Хороший объём за адекватные деньги, бренд проверенный временем

Недостатки:
Недостатков в работе нет, спадающая скорость при огромном количестве файлов, но это на большинстве типичных флешек так

Комментарий:
Надёжный колпачок спереди, сзади можно на ключи повесить или бирку приделать. Если по делу то не сильно греется даже после 2х часов работы записи архивов на 100 гб или операционных систем, 115 гб по факту доступны для работы, в руках не скользит, просто хорошая флешка



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2023
Владимир

Достоинства:
Хороший объём за адекватные деньги, бренд проверенный временем

Недостатки:
Недостатков в работе нет, спадающая скорость при огромном количестве файлов, но это на большинстве типичных флешек так

Комментарий:
Надёжный колпачок спереди, сзади можно на ключи повесить или бирку приделать. Если по делу то не сильно греется даже после 2х часов работы записи архивов на 100 гб или операционных систем, 115 гб по факту доступны для работы, в руках не скользит, просто хорошая флешка


Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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