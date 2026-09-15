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Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue

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Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 1
Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 2
Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 3
Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 4
Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
  • Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 1
  • Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 2
  • Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 3
  • Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 4
  • Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue
2 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue

Флеш-накопители A-Data поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании A-Data.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители A-Data поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании A-Data.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV128 256Gb (AUV128-256G-RBE) Black/Blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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