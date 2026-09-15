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Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый

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Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый
3 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Защита паролем
да
Особенности
разъемы - USB А/Lightning
Цвет
зеленый, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый

Нужно больше места на iPhone? Благодаря флеш-накопителю iXpand Flash Drive Flip освободить память очень просто. Сохраните важные материалы, просто подключив накопитель к iPhone, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.1 Gen 1. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Удобный колпачок защищает разъем Lightning и перемещается на сторону с разъемом USB Type-A во время использования.

Отзывы о товаре Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Защита паролем
да
Особенности
разъемы - USB А/Lightning
Цвет
зеленый, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нужно больше места на iPhone? Благодаря флеш-накопителю iXpand Flash Drive Flip освободить память очень просто. Сохраните важные материалы, просто подключив накопитель к iPhone, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.1 Gen 1. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Удобный колпачок защищает разъем Lightning и перемещается на сторону с разъемом USB Type-A во время использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый - по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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