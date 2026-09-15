Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
В наличии
Код товара: 519029
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Защита паролем
да
Особенности
разъемы - USB А/Lightning
Цвет
зеленый, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый
Нужно больше места на iPhone? Благодаря флеш-накопителю iXpand Flash Drive Flip освободить память очень просто. Сохраните важные материалы, просто подключив накопитель к iPhone, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.1 Gen 1. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Удобный колпачок защищает разъем Lightning и перемещается на сторону с разъемом USB Type-A во время использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, в металлическом корпусе
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Флешки
Защита паролем
да
Особенности
разъемы - USB А/Lightning
Цвет
зеленый, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Нужно больше места на iPhone? Благодаря флеш-накопителю iXpand Flash Drive Flip освободить память очень просто. Сохраните важные материалы, просто подключив накопитель к iPhone, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.1 Gen 1. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Удобный колпачок защищает разъем Lightning и перемещается на сторону с разъемом USB Type-A во время использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, в металлическом корпусе
Флешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зеленый/серебристый - по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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