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Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB)

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Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 1
Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 2
Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 3
Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
70
Скорость записи данных, МБ/с
20
  • Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 1
  • Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 2
  • Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 3
  • Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB)
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
70
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB)

Kingston DataTraveler 70 — это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
70
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston DataTraveler 70 — это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB) – стоимость товара 2570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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