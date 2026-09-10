Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1
Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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