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Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)

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Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 1
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 2
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 3
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 4
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 5
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 6
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 1
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 2
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 3
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 4
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 5
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 6
  • Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)

Флешка Netac с объёмом 32 Гб — компактное решение для хранения и быстрого обмена файлами. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных, что удобно для работы с крупными документами, фото и видео. Такая флешка легко поместится в кармане или на связке ключей и всегда будет под рукой в нужный момент. Отличный выбор для учёбы, работы и повседневных задач.

Отзывы о товаре Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac с объёмом 32 Гб — компактное решение для хранения и быстрого обмена файлами. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных, что удобно для работы с крупными документами, фото и видео. Такая флешка легко поместится в кармане или на связке ключей и всегда будет под рукой в нужный момент. Отличный выбор для учёбы, работы и повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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