Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 723402
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN)
Флешка Netac с объёмом 32 Гб — компактное решение для хранения и быстрого обмена файлами. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных, что удобно для работы с крупными документами, фото и видео. Такая флешка легко поместится в кармане или на связке ключей и всегда будет под рукой в нужный момент. Отличный выбор для учёбы, работы и повседневных задач.
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Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
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Бренд
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Флешка Netac с объёмом 32 Гб — компактное решение для хранения и быстрого обмена файлами. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных, что удобно для работы с крупными документами, фото и видео. Такая флешка легко поместится в кармане или на связке ключей и всегда будет под рукой в нужный момент. Отличный выбор для учёбы, работы и повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac U278 32GB USB3.2 (NT03U278N-032G-32PN) - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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