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Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный

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Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 1
Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 2
Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 3
Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 1
  • Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 2
  • Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 3
  • Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный

Память USB Flash Netac U197 [NT03U197N-128G-20BK] станет незаменимым помощником для тех, кто часто перемещает файлы между устройствами. Данная модель сочетает в себе высокую производительность и объем в 128 Гб, что делает ее отличным выбором для комфортной работы как с документами, так и с различным медиаконтентом. Память Netac U197 основана на передовых технологиях обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 2.0 позволит вам записывать и передавать данные на скорости до 480 Мбит/с. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A. Корпус памяти Netac U197 выполнен в стильном дизайне и соответствует классическому монолитному типу. Прочный пластик также отличают эту модель высокой устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет использовать накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.

Отзывы о товаре Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Netac U197 [NT03U197N-128G-20BK] станет незаменимым помощником для тех, кто часто перемещает файлы между устройствами. Данная модель сочетает в себе высокую производительность и объем в 128 Гб, что делает ее отличным выбором для комфортной работы как с документами, так и с различным медиаконтентом. Память Netac U197 основана на передовых технологиях обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 2.0 позволит вам записывать и передавать данные на скорости до 480 Мбит/с. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A. Корпус памяти Netac U197 выполнен в стильном дизайне и соответствует классическому монолитному типу. Прочный пластик также отличают эту модель высокой устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет использовать накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный - данный товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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