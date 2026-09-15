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Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

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Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 1
Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 2
Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 1
  • Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 2
  • Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
720 руб.  860 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый
720 руб. -16%
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

Флешка USB A-Data UV320 32ГБ, USB3.2, белый и зеленый [auv320-32g-rwhgn].

Отзывы о товаре Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Флешка USB A-Data UV320 32ГБ, USB3.2, белый и зеленый [auv320-32g-rwhgn].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-DATA 32GB (AUV320-32G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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