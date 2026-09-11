Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576226
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Описание товара Флешка Samsung MUF-256DA/APC 256Gb (MUF-256DA/APC), USB3.1 Type-C
Один диск для хранения всего. Эргономичный дизайн, использует широко распространенное соединение USB Type-C. Удобная карта памяти Samsung NAND отличается высокой производительностью и гибкостью и совместима со многими различными устройствами.Вам больше не придется выбирать между производительностью и надежностью. Испытайте быструю и мощную карту памяти. USB-накопитель имеет скорость чтения USB 3.1 до 400 МБ/с и обратно совместим с USB 3.0/2.0. Высококачественная карта памяти NAND от Samsung гарантирует мощность.Флэш-накопитель USB-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет. Благодаря разъему Type-C его можно удобно подключать любым способом. Общайтесь с большими сообщениями стильно и легко.
Один диск для хранения всего. Эргономичный дизайн, использует широко распространенное соединение USB Type-C. Удобная карта памяти Samsung NAND отличается высокой производительностью и гибкостью и совместима со многими различными устройствами.Вам больше не придется выбирать между производительностью и надежностью. Испытайте быструю и мощную карту памяти. USB-накопитель имеет скорость чтения USB 3.1 до 400 МБ/с и обратно совместим с USB 3.0/2.0. Высококачественная карта памяти NAND от Samsung гарантирует мощность.Флэш-накопитель USB-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет. Благодаря разъему Type-C его можно удобно подключать любым способом. Общайтесь с большими сообщениями стильно и легко.
Флешка Samsung MUF-256DA/APC 256Gb (MUF-256DA/APC), USB3.1 Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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