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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый

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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 2
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
720 руб.  850 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый
720 руб. -15%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый

Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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