Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver
USB флеш-накопители JetFlash 710 полностью соответствуют современной тенденции высокой скорости передачи данных в маленьком форм-факторе. Крохотный металлический корпус JetFlash 710 незаметно поместится в любой USB порт. Эргономичный дизайн этих флеш-накопителей очень прост в обращении. И более того, при использовании с автомагнитолой, USB не будут сильно выступать из панели, ограничивая доступ к другим элементам управления. Оживите Ваше путешествие вместе с JetFlash 710!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Развернуть
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
USB флеш-накопители JetFlash 710 полностью соответствуют современной тенденции высокой скорости передачи данных в маленьком форм-факторе. Крохотный металлический корпус JetFlash 710 незаметно поместится в любой USB порт. Эргономичный дизайн этих флеш-накопителей очень прост в обращении. И более того, при использовании с автомагнитолой, USB не будут сильно выступать из панели, ограничивая доступ к другим элементам управления. Оживите Ваше путешествие вместе с JetFlash 710!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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