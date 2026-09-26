Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328747
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
Полная совместимость с SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 и Hi-Speed USB 2.0. Рассматриваемая модель не имеет колпачка, а оснащена выдвижным USB-разъемом для дополнительного комфорта во время использования. Светодиодный индикатор активности поможет вам определять режим работы устройства. Представленную модель накопителя отличает легкость и компактность, что немаловажно для данного вида девайсов. Выполнена представленная модель из высококачественных материалов и обеспечивает первоклассную передачу данных без искажений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Полная совместимость с SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 и Hi-Speed USB 2.0. Рассматриваемая модель не имеет колпачка, а оснащена выдвижным USB-разъемом для дополнительного комфорта во время использования. Светодиодный индикатор активности поможет вам определять режим работы устройства. Представленную модель накопителя отличает легкость и компактность, что немаловажно для данного вида девайсов. Выполнена представленная модель из высококачественных материалов и обеспечивает первоклассную передачу данных без искажений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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