Top.Mail.Ru
Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)

Полная совместимость с SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 и Hi-Speed USB 2.0. Рассматриваемая модель не имеет колпачка, а оснащена выдвижным USB-разъемом для дополнительного комфорта во время использования. Светодиодный индикатор активности поможет вам определять режим работы устройства. Представленную модель накопителя отличает легкость и компактность, что немаловажно для данного вида девайсов. Выполнена представленная модель из высококачественных материалов и обеспечивает первоклассную передачу данных без искажений.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Полная совместимость с SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 и Hi-Speed USB 2.0. Рассматриваемая модель не имеет колпачка, а оснащена выдвижным USB-разъемом для дополнительного комфорта во время использования. Светодиодный индикатор активности поможет вам определять режим работы устройства. Представленную модель накопителя отличает легкость и компактность, что немаловажно для данного вида девайсов. Выполнена представленная модель из высококачественных материалов и обеспечивает первоклассную передачу данных без искажений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...