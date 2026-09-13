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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black

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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 1
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 2
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 3
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 4
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 5
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 6
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 7
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 8
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 9
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 10
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 1
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 2
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 3
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 4
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 5
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 6
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 7
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 8
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 9
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 10
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719008
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
190

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black

Флешка SanDisk на 128 Гб — это ваш вместительный цифровой архив в компактном корпусе. Выдвижной разъем облегчает подключение и защищает разъем от пыли и повреждений, а легкий пластиковый корпус приятно лежит в руке и не утяжеляет связку ключей или сумку. Скорость чтения до 100 МБ/с позволит быстро открывать и переносить файлы, а скорость записи до 20 МБ/с отлично подходит для ежедневного копирования документов, фото и музыки. Интерфейс USB 2.0 с привычным разъемом Type A совместим с множеством устройств. Подходит для работы, учебы и личных архивов — всегда под рукой и достаточно объема даже для больших задач.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка SanDisk на 128 Гб — это ваш вместительный цифровой архив в компактном корпусе. Выдвижной разъем облегчает подключение и защищает разъем от пыли и повреждений, а легкий пластиковый корпус приятно лежит в руке и не утяжеляет связку ключей или сумку. Скорость чтения до 100 МБ/с позволит быстро открывать и переносить файлы, а скорость записи до 20 МБ/с отлично подходит для ежедневного копирования документов, фото и музыки. Интерфейс USB 2.0 с привычным разъемом Type A совместим с множеством устройств. Подходит для работы, учебы и личных архивов — всегда под рукой и достаточно объема даже для больших задач.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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