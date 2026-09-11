Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy Crown 4Gb White (SB4GBCRW-W)
Памяти USB Flash Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] вы можете доверить хранение наиболее важных для вас файлов, доступ к которым может потребоваться в любую минуту. Просто вставьте данное USB-устройство в порт USB компьютера или ноутбука и обменивайтесь файлами или редактируйте их. Флешка облачена в стильный белоснежный корпус прямоугольной формы. Дизайн дополнен ярким красным кантом колпачка. Данная модель отличается невероятной компактностью, она легко поместится даже в самом маленьком кармане вашей сумки или рюкзака. Smartbuy Crown [SB4GBCRW-W] имеет относительно небольшой объем, равняющийся 4 ГБ, которого хватит для хранения электронных документов, большого количества фотоснимков или ваших любимых музыкальных композиций. Стандарт USB этого устройства - 2.0, поэтому с синхронизацией флешки и подавляющего большинства существующей компьютерной техники не возникнет никаких проблем. Коннектор данного аксессуара надежно защищен от пагубных физических воздействий небольшим колпачком. Корректная работа USB-устройства не требует установки специализированного софта.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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