Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571127
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
19
Описание товара Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0
Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитФлешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитФлешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compa...
-
В наличииЦена 460 руб. 680 руб.115 руб. в СплитФлешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитФлешка Netac U505 8Gb (NT03U505N-008G-20BK)
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитФлешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)
-
В наличииЦена 460 руб. 560 руб.115 руб. в СплитФлешка 16Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Pink SB016GB2TWP
-
В наличииЦена 480 руб. 610 руб.120 руб. в СплитФлешка SmartBuy 16Gb Lara Blue USB 2.0
-
В наличииЦена 480 руб. 720 руб.120 руб. в СплитФлешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитФлешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитФлешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20BL
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0