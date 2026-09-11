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Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0

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Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 1
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 2
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 3
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 4
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 5
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 6
Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 2
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 3
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 4
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 5
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 6
  • Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571127
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
19

Описание товара Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0

Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Netac UM2 черного цвета выполнена в монолитном корпусе из металла. Благодаря скрытой конструкции разъем защищен от механических воздействий. Ударопрочная конструкция позволяет устройству выдерживать любые условия эксплуатации. Это также обеспечивает безопасность хранения данных. Объем 16 ГБ делает флешку удобной для хранения коллекций видео, фото, плейлистов с музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM2 16Gb (NT03UM2N-016G-20BK), USB2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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